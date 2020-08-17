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محافظات

شفاء 13 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:10 م
شفاء ١٣ حالة جديدة
شفاء ١٣ حالة جديدة من فيروس كورونا
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف  تعافى 13 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الصدر وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 


وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة. 



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أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفان واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى. 


وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور افرام ماجد مدير مستشفى الصدر على المتابعة المستمرة للمستشفى . 

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