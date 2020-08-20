ترامب: الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات إف - 35 الأمريكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دولة الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات إف-35 الأمريكية الحديثة ومستعدة لدفع "مبالغ ضخمة" مقابلها.





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إنه واثق بأن الإمارات "لديها أموال كافية" لدفع ثمن الطائرات، مشيرا إلى أن الصفقة المحتملة قيد الدراسة.





وكانت تقارير إعلامية أفادت مؤخرًا بأن هناك صفقة محتملة بين الولايات المتحدة والإمارات، مشيرة إلى أنها تأتي بمثابة أحد الشروط للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل.





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مسئول إماراتي رفض الكشف عن اسمه، تأكيده أن صفقة الطائرات المقاتلة من طراز إف 35 وطائرات بدون طيار وأسلحة متطورة أخرى.





وأكد مكتب نتنياهو معارضة إسرائيل لبيع الولايات المتحدة أسلحتها الحديثة لدول المنطقة، بما في ذلك طائرات إف- 35.



