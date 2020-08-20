وكيل أعمال: طلب مني تسويق رمضان صبحي في السعودية والإمارات قبل توقيعه لـ بيراميدز

كشف سعيد البلوشي، وكيل اللاعبين الإماراتي، عن تفاصيل جديدة بشأن رحيل رمضان صبحي نجم الأهلي السابق الذي انتهت إعارته لـ الفريق، وأعلن انضمامه لـ بيراميدز.





وأكد "البلوشي"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن وكيل للاعبين سعودي طلب منه خلال الفترة الماضية تسويق رمضان صبحي لأندية إماراتية أو سعودية.









وأضاف أنه تم عرض اللاعب على ناديين سعوديين، مشيرا إلى أن الطلبات المادية كانت مرتفعة للغاية، وتشمل 5 ملايين دولار لـ هدرسفيلد و2.5 مليون دولار لـ رمضان.





وأضاف أنه توجه عقب ذلك للدوري الإماراتي للبحث عن عروض مناسبة، حيث حاول الحصول على تفويض رسمي من اللاعب لخوض مفاوضات رسمية مع الأندية الإماراتية.





وأوضح أنه عقب ذلك بـ 3 أيام أعلن النادي الأهلي عن انتهاء علاقة اللاعب بالفريق وأنه انضم لـ بيراميدز.