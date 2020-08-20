موعد وملعب مباراة نهائي أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية يوم الأحد المقبل لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019 - 2020 بين فريق بايرن ميونخ الألماني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.





وستقام المباراة يوم الأحد 23 أغسطس على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة في تمام الساعة التاسعة مساء.









تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى نهائي "التشامبيونزليج" بثلاثة أهداف دون رد في شباك ليون الفرنسي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وتوحش فريق بايرن ميونخ بعدما حقق بطولة الدوري والكأس ونجح في التأهل الي نصف نهائي المسابقة بعد إقصاء مذل ومهين لفريق برشلونة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين فقط.





بينما فاز فريق باريس سان جيرمان امام لايبزيج بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.