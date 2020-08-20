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رياضة

الدوري السعودي.. موعد مباراة الأهلي والهلال والقناة الناقلة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:46 ص
الأهلي ضد الهلال
الأهلي ضد الهلال
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محمد السعيد
يستضيف فريق أهلي جدة نظيره الهلال، اليوم، الخميس، على ملعب الجوهوة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي والهلال  في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1، بتعليق فهد العتيبي.

الأهلي ضد الهلال:

ويسعى الأهلي بقيادة نجمه السوري عمر السومة لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، للحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي، وحجز مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

في المقابل يطمح الهلال في خطف الثلاث نقاط من الأهلي، لقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بمسابقة الدوري.

ويحتاج الهلال إلى 6 نقاط من أصل 15 نقطة، للتتويج رسميا بلقب الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث بـ 43 نقطة.
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