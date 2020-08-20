تطبيق بالطو.. خدمات طبية عن بعد ومجانا لمنتفعي التأمين الصحي في بورسعيد والأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، عن تدشين أولى خدمات التطبيب عن بعد من خلال توقيع برتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة ومجموعة مستشفيات كليوباترا وشركة البالطو لتقديم عددا من الخدمات الطبية أونلاين، وذلك عبر تطبيق البالطو الذى يعمل على الهواتف الذكية لإجراء الاستشارات الطبية عن بُعد ومجانًا للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد كمرحلة أولى بدءا من اليوم وبمحافظة الأقصر منتصف الشهر المقبل.





وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تطبيق البالطو يتيح إجراء مناظرات إلكترونية عبر المنصات الرقمية بين المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، مثل "الأطفال، النساء والتوليد، النفسية، التغذية، الجلدية والتناسلية"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتسق مع معايير الجودة التي تضمن توفير خدمة طبية متميزة.





وأوضحت الهيئة أن التطبيق عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى مع عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين المسجلين بالتطبيق إما عن طريق المحادثات المكتوبة أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص، ويتم تسجيل المريض على تطبيق "البالطو"عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد، وتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة بالمنتفع، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار التخصص، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره، حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24ساعة.









ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن خبراء التحول الرقمي بالهيئة عاكفون على الانتهاء من تنفيذ عددا من الحلول التكنولوجية لصالح منتفعي نظام التأمين الصحي الشامل والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في رقمنة الخدمات الصحية و يعد هذا البروتوكول باكورة هذه الجهود و يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستغلال وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والمنصات الرقمية الحديثة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى عن بُعد، و استمرار حصول المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد على الخدمات الطبية المختلفة بسهولة وأمان ويُسر في ظل مواجهة الدولة لجائحة كورونا المستجد.





وأشار السبكي إلى إن توقيع البروتوكول مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، وشركة البالطو أحد الشركات الرائدة في استخدام التطبيقات التكنولوجية لتقديم الخدمات الطبية عن بُعد، يتيح لكل منتفعي نظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، التواصل مع عدد كبير من الإستشاريين والأطباء المتخصصين، والحصول على الإستشارات الطبية ومتابعة حالتهم الصحية عن بُعد، مجانًا، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الخاص والاهلي، مشيرًا إلى تعاونهم ودعمهم الدائم والمستمر لمشروعات الدولة القومية يعكس دورهم الوطني في دفع عجلة التنمية، ومؤكدًا حرصهم الدائم على أداء مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع

ويعد هذا البروتوكول إمتدادًا لبرتوكول التوأمة الذي سبق و تم توقيعه مع عدد من كبرى مجموعات المستشفيات الخاصة و مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بحضور وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومعالي وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بمقر مجلس الوزراء العام الماضي.









وأعرب الدكتور أحمد عز الدين، المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، عن سعادته لبدء إطلاق خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد، للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، من خلال تطبيق (البالطو) سواء عن طريق الرسائل النصية أو الفيديو كول، مشيرًا إلى أنه من المقرر خلال الفترة القادمة التوسع في إتاحة هذا التطبيق للمرضى بباقي المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية تباعًا مع اضافة خدمات جديدة ومتطورة، وذلك استمرارًا لدور مجموعة مستشفيات كليوباترا وشعورهم بالمسئولية الوطنية والمجتمعية، وحرصًا على راحة وامان المريض المصري.





وقال المهندس محمود عبدالله، المدير العام لشركة البالطو للخدمات الطبية، أن تطبيق (البالطو)، هو تطبيق للخدمات الصحية يمكن تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد من خلال الرابط http://bit.ly/elbaltoAndroidDownload

وكذلك الأيفون من خلال الرابط http://bit.ly/ElbaltoApp_IOS، حيث يتم من خلاله تقديم استشارات طبية للمرضى عن بُعد، سواء استشارات كتابية او بالفيديو كول في مصر أو الدول العربية، كما أنه يوفر مقالات طبية تم مراجعتها من قبل الاستشاريين والأطباء المتخصصين، ويتضمن تعريف بيانات مقدمي الخدمات الطبية، بالإضافة إلى بعض النصائح التثقيفية والتوعوية الصحية، لمساعدة الأفراد على الشعور بالتحسن والاستمتاع بحياة صحية أفضل ويعد نقلة نوعية في الخدمات الصحية الحكومية وخطوة تمثل إنعكاس حقيقي لرؤية الدولة في التحول للمجتمع الرقمي.



