ثقوا بنا.. الرئيس الإيراني: لن نستخدم قواتنا العسكرية ضد دول الجوار

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أن إيران لن تستخدم قوتها العسكرية ضد دول الجوار ودعاهم لأن يثقوا من أن "قدرات طهران الدفاعية تعمل لصالحهم".





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال الرئيس الإيراني إن استراتيجية إيران للردع، دفاعية ولا تتبع استراتيجية الهجوم على أي دولة، موضحا أن بلاده تستخدم قدراتها العسكرية لصالح أصدقائها لا عليهم قائلا: "إيران تدافع عن نفسها فحسب".





وأشار روحاني، خلال إزاحة وزارة الدفاع الإيرانية الستارعن محرك توربوفان 700 محلي الصنع، إلى أن الإنتاج والتحقيق والمساعي الإيرانية في المجال الدفاعي تصب في الاستراتيجية الردعية الدفاعية، مؤكدا: "ليس لدينا استراتيجية هجومية".





وأضاف: "سماء إيران ينبغي أن تكون آمنة، وينبغي أن نكون قادرين على التصدي لأي طائرات مسيرة تخترق أجواءنا.





وشدد الرئيس الإيراني على أن إيران لاتريد احتلال أي مكان ولاتريد أذية أي شعب في العالم، وقال: "على جيراننا أن يكونوا واثقين من أن قدرات إيران الدفاعية لصالحهم".





ولفت روحاني إلى أن "إيران تعرضت لحرب استمرت 8 سنوات وتعرض جيرانها في الكويت للاحتلال، وتم احتلال أفغانسان وتعرض العراق للغزو الأمريكي، وعلى الرغم من كل هذه التطورات في دول جوارنا، إلا أننا لم نغير استراتيجيتنا الردعية الدفاعية".





وأكد الرئيس الإيراني أن الصاروخين اللذين جرى الكشف عنهما اليوم دليل على أن إيران تسعى إلى تصنيع أسلحة دفاعية وردعية.





هذا، وقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إنتاج البلاد لصاروخ أرض -أرض بالستي محلي الصنع وآخر كروز، في استمرارٍ من إيران في التلويح بقوتها العسكرية وقدرتها على المواجهة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.



