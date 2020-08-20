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أخبار العالم

تقترب من 85 ألف حالة.. عمان تكشف عن أعداد إصابات فيروس كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:12 ص
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في سلطنة عمان
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة العمانية عن إرتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد منذ جائحة كوفيد 19 وحتي الان الي 83769 حالة .

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء العمانية ان إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد داخل السلطنة منذ تفشي الجائحة بلغ 609 .
وأوضحت الصحة العمانية ان نسب الشفاء في السلطنة منذ بداية الفيروس وحتي الأن إرتفع الي 78386 حالة بنسة شفاء بلغت 93.6 %.

وبيًنت الوزارة الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس المستجد ليصل إجمالي الحالات التي تتلقي العلاج في المستشفيات الي 429 فيما بلغت أعداد الإصابات في العناية المركزة الي 151 حالة.
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