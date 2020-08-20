خلال 24 ساعة.. الصحة الفلسطينية تسجل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و409 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت الكيلة، اليوم الخميس، إن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (67)، محافظة بيت لحم (23) محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (53)، محافظة أريحا والأغوار (45)، محافظة طولكرم (1)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (7)، قطاع غزة (23)، محافظة القدس (167) بينها 38 في الضواحي.





وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (7)، محافظة الخليل (331)، محافظة طولكرم (7)، محافظة نابلس (9)، محافظة سلفيت (3)، محافظة أريحا (7)، محافظة جنين (6)، مدينة القدس (39).





وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي بلغت 61.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.9%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.





ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 24 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.





وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في محافظة الخليل، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.