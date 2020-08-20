من العرض الخاص لفيلم توأم روحى ..رامى رضوان ينشر صورة برفقة حسن الرداد

شارك الإعلامى رامى رضوان صورة جديده له من خلال صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام "





وظهر رامى رضوان من العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" برقة حسن الرداد وإيمى سمير غانم وآخرين.





وعلق رامى رضوان قائلا : "من العرض الخاص لفيلم#توأم_روحى".





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وشهد العرض أمس حضور الفنانة أمينة خليل و ايمي سمير غانم و عائشة عبد الرحمن و المنتج أحمد السبكي و المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أمانى التونسى وذلك بإحدى دور عرض مدينة 6 أكتوبر، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم.





فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.







