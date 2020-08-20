أول مسئول في الحكومة الروسية يحقن بلقاح كورونا

كشف نائب رئيس وزراء روسيا، مارات خوسنولين، إنه أخذ جرعة من لقاح كورونا الروسي الجديد، ليصبح بذاك أول عضو في الحكومة الروسية يعلن عن تناوله العقار، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.





وقال المسئول الروسي، إن أخذ اللقاح كان ضرورة لمواصلة الاعمال المستجلة في البلاد.





وفي أغسطس الجاري أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اللقاح الروسي، وقال إنه الأول في العالم، واطلقوا في روسيا عليه اسم "سبوتنيك في".





وبعد الاعلان عن اللقاح، كشف بوتين إن إحدى بناته، قد تناولت اللقاح.





وتناول اللقاح أيضًا، حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، كما وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ، استعداده لأخذ اللقاح.





وتوالت طلبات على اللقاح الروسي من دول عدة بالعالم لأخذ اللقاح الروسي.





وأعلن بوتين في 11 أغسطس، عن تسجيل أول لقاح روسي ضد الفيرس، طوره مركز جامالي الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية.