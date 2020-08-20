AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع أسرة كاملة.. تعرف على قرارات النيابة في حريق شقة بدار السلام

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:26 م
حريق فى شقة
حريق فى شقة
Advertisements
اسلام مقلد
انتقل فريق من نيابة دار السلام الجزئية، لموقع حريق التهم شقة سكنية وأسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للواقعة.


وأمرت النيابة رجال المباحث بالتحري وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة لتحديد اسبابها.


كما أمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لوزراة الداخلية لأخذ عينات من موقع الحريق لفحصها لمعرفة اسباب اندلاعه وكذلك بدايته وهل هناك شبهة جنائية وراءه أم لا.


وصرحت النيابة بدفن عامل وزوجته و3 من اطفاله لقوا مصرعهم فى حريق  شب في شقة  بمنطقة عزبة خير الله ، حيث انتهت النيابة من مناظرة جثامين الضحايا وتبين وفاتهم نتيجة الاختناق .


ولقيت أسرة مكونة من 5 أشخاص مصرعهم، إثر حريق شقة سكنية فى شارع الجمهورية بمنطقة عزبة خير الله، بدار السلام، بسبب ماس كهربى، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونقل المتوفين للمستشفى.


كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد العقارات فى دار السلام ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.


وتبين من المعاينة أن المنزل مكون من ٣ طوابق على مساحة ٦٠ مترا، وأن ماسا كهربائيا بغرفة نوم بالطابق الأول أدى إلى حريق امتد للدور الأخير تسبب فى وفاة أسرة مكونة من ٥ أشخاص بالاختناق.


وبعد فحص جثث المتوفين تبين أنهم أب وزوجته وأولاده الثلاثة، وهم رمضان محمد قطب شعبان، ٣٣ سنة، فرد أمن بشركة خاصة، وزوجته هدى شعبان محمد، ٢٨ سنة، وأبناؤهما حبيبة، ١٠ سنوات، ومالك، ٨ سنوات، وروان، ٤ سنوات.


تم تحرير محضر ونقل الجثث الخمس إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ماس كهربائي .. مصرع سيدة وطفلتها في حريق داخل شقة بالوراق

دفن جثة سيدة وطفلتها في حادث حريق شقة الوراق

التحريات في حريق شقة أسيوط: الزوج أشعل النيران في أمه وزوجته وأطفاله

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

ماس كهربائى السبب.. التحقيق فى واقعة مصرع ٥ أشخاص من أسرة واحدة إثر احتراق منزلهم بوادى عنتر

جيران منزل وادى عنتر المحترق: شوفنا الموت قدام عنينا ولم نستطيع إنقاذ أسرة عم رمضان

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: الهجرة النبوية قدمت نموذجا لتتعلم الإنسانية كيف يكون العطاء والتضحية وحب الأوطان

بعد تقديم موعده.. تعرف على جدول صرف مرتبات شهر أغسطس

هل يلزم الوضوء عند سجدة التلاوة ؟.. الإفتاء تجيب

هل أجنحة الدواجن بمصر مصابة بفيروس كورونا.. صحة الحيوان يجيب

روسيا تخطط لتصدير لقاح كورونا في نهاية العام الجاري

أقدم من الأهرامات.. اكتشافات أثرية في السعودية تثير دهشة العلماء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد

شاهد.. محمد الشرنوبي وزوجته يستعرضان لياقتهما بملابس رياضية

شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور