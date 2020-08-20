مصرع أسرة كاملة.. تعرف على قرارات النيابة في حريق شقة بدار السلام

انتقل فريق من نيابة دار السلام الجزئية، لموقع حريق التهم شقة سكنية وأسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للواقعة.









وأمرت النيابة رجال المباحث بالتحري وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة لتحديد اسبابها.









كما أمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لوزراة الداخلية لأخذ عينات من موقع الحريق لفحصها لمعرفة اسباب اندلاعه وكذلك بدايته وهل هناك شبهة جنائية وراءه أم لا.









وصرحت النيابة بدفن عامل وزوجته و3 من اطفاله لقوا مصرعهم فى حريق شب في شقة بمنطقة عزبة خير الله ، حيث انتهت النيابة من مناظرة جثامين الضحايا وتبين وفاتهم نتيجة الاختناق .









ولقيت أسرة مكونة من 5 أشخاص مصرعهم، إثر حريق شقة سكنية فى شارع الجمهورية بمنطقة عزبة خير الله، بدار السلام، بسبب ماس كهربى، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونقل المتوفين للمستشفى.









كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد العقارات فى دار السلام ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.









وتبين من المعاينة أن المنزل مكون من ٣ طوابق على مساحة ٦٠ مترا، وأن ماسا كهربائيا بغرفة نوم بالطابق الأول أدى إلى حريق امتد للدور الأخير تسبب فى وفاة أسرة مكونة من ٥ أشخاص بالاختناق.









وبعد فحص جثث المتوفين تبين أنهم أب وزوجته وأولاده الثلاثة، وهم رمضان محمد قطب شعبان، ٣٣ سنة، فرد أمن بشركة خاصة، وزوجته هدى شعبان محمد، ٢٨ سنة، وأبناؤهما حبيبة، ١٠ سنوات، ومالك، ٨ سنوات، وروان، ٤ سنوات.









تم تحرير محضر ونقل الجثث الخمس إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.







