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أخبار العالم

إصرار على البلطجة.. تركيا تستعد لإرسال سفينة تنقيب ثالثة قبالة قبرص

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:28 م
تركيا تستعد لإرسال
تركيا تستعد لإرسال سفينة تنقيب ثالثة قبالة قبرص
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شيماء مصطفى
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن تركيا تستعد لإرسال سفينة تنقيب ثالثة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بمجرد إحضار سفن دعم ترافقها. 

وقالت صحيفة "فيليليفثيروس" القبرصية، إن سفينة الحفر الثالثة "سيرتاو" التي أعيد تسميتها باسم "كانوني" ستبحر إلى المتوسط، برفقة سفينتين اشترتهما أنقرة، كما استأجرت سفينتين أخريتين، ستصلان في اليومين المقبلين. 

وأوضحت الصحيفة أن السفينتين اللتين اشترتهما تركيا ينتميان لشركات إيطالية ونرويجية، بينما كانت السفينتان الإضافيتان إيطاليتين أيضًا. 

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتقدم وزارتا الخارجية والطاقة القبرصية في الأيام القليلة المقبلة باحتجاجات للشركات لمنع السفن من المشاركة في العدوان التركي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية، موضحة أن أنقرة أنفقت أكثر من 3 مليارات يورو على الأنشطة الهيدروكربونية. 

وقالت الصحيفة إن تركيا تخطط لإجراء مناورتين أخريين في قبرص هذا العام، أحدهما في الجنوب الغربي والآخر قبالة أبوستولوس أندرياس في طرف شبه جزيرة كارباس. 
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