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أخبار العالم

المغرب والصين تتشاركان في تجارب سريرية بـ لقاح كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:42 م
المغرب والصين تتشاركان
المغرب والصين تتشاركان في تجارب سريرية حول لقاح كورونا
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شيماء مصطفى
وقع المغرب، اليوم الخميس، اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني "سينوفارم" في مجال التجارب السريرية بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ووقع هاتين الاتفاقيتين، عبر تقنية الفيديو بالرباط وبكين، عن الجانب المغربي خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وعن الجانب الصيني مسؤولو المختبر، بحضور ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

وقال ناصر بوريطة، إن هاتين الاتفاقيتين جاءتا لتعزيز التعاون بين الرباط وبكين ببعد جديد وواعد.

وأضاف أن الاتفاقيتين الموقعتين تؤسسان للتعاون على ثلاثة مستويات، أولها التعاون في مجال التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح المضاد لـ"كوفيد-19".

ولفت إلى أن المغرب قرر بالفعل أن يتعاون مع الصين بالتجارب السريرية للقاح في سابقة في تاريخ البلاد، مؤكدا التزام بلاده بأن اللقاح المستقبلي ضد كوفيد-19 متاح للجميع، خصوصا في القارة الإفريقية.

وأبرز الوزير أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة سنة 2016 ببكين بين الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، أضفت نقلة نوعية للعلاقات الصينية المغربية.
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