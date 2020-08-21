استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

جريمة بشعة أثارت حالة من الغضب بين أهالي شارع الجيش التابع لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، بعد قيام مسن تجرد من كل مشاعر الإنسانية وتحول إلى ذئب بشري بمحاولة اغتصاب طفلة لا يتعدى عمرها خمس سنوات، نجلة جارته ، ولم يراعِ براءة الطفولة أو حرمة الجيرة.





ورت "صباح. م" والدة الطفلة "نورهان. ا" تبلغ من العمر 5 سنوات، تفاصيل الحكاية: "زوجي كان على باب الله يذهب في الصباح الباكر لجمع الورق والكراتين و بيعها لتوفير مصدر دخل يستطيع من خلاله أن يلبي احتياجات المنزل حتي تعب وتقاعد في المنزل، ومن ضيق المعيشية ذهبت إلى العمل في المنزل لخدمة السيدات المسنة لمساعدة زوجي في المعيشية"، لافتاً إلى أن لديها ٣ أولاد أحدهم متزوجة و شاب في المرحلة الثانوية و الطفلة الضحية .





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أوضحت:" فترة ما قبل الكورونا كنت أترك بنتي في الحضانة لحين الإنتهاء من العمل و العودة معي إلى المنزل، حتى أزمة كورونا و غلق الحضانات، كنت أقوم بتركها في المنزل مع شقيقها مع توصية الجيران عليها"، مشيرة إلى أن ظل الحالة كما هو حتي شعرت بتغير ملاحظ و تعب مفاجئ في نجلتي و عند سؤالها رفضت التحدث خوفاً من العقاب، قائلة:" أنا خايفة اقولك تحرقني بالنار و أموت ".





و تابعت:" اتصدمت من حديث بنتي، و سألتها مين قالك كدا قولي فيكي إيه و متخافيش، من هنا انصدمت من حديث بنتي عن تفاصيل تكرار الاعتداء عليها من جارنا الكبير في السن"، موضحة إن الاعتداء ليس مرة واحدة فقط و لكن كرر الاعتداء عليها خلال فترة الذهاب إلى العمل و أثناء لعبها في الشارع مع أولاد الجيران حتى يوم اكتشاف الجريمة عندما أجهدت من الحادث و ظهر عليها علامات الخوف و التعب التي كشفت الجريمة .





و استكملت:" كلمات بنتي كصعق كهرباء نزل علي جسمي انهرت من البكاء و احتضنتها و بدأت تحكي أن الجاني كان ينادي عليها لإعطائها حلويات و شيبسي من السوبر ماركت الخاص به ثم يأخذها علي المنزل يعتدي عليها و التشديد عليها بعد الحديث معي حتى لا أعاقبها بالحرق و الضرب"، مضيفة أن ظل الاعتداء على نجلتها ثلاث مرات حتى يوم اكتشاف الواقعة عندما قام بالتعدي عليها ومحاولة اغتصابها وعندما صرخت الطفلة توقف و لم يستكمل جريمته خوفاً من افتضاح أمره و قام بتهديدها.





وأشارت:" على الفور تواصلت مع طبيب أمراض نساء و توليد خوفاً من انتهاك غشائها والاطمئنان على صحتها، خوفاً من الفضيحة كذبت علي الدكتور و لم أخبره أنها ابنتي وأن الاستشارة تخص إحدى الجيران، لكن طلب الحضور إليه و الكشف علي الطفلة، لم أستطع الاستمرار في الكذب أو عدم الذهاب إلى الدكتور عندما ذهبت إليه قام بالكشف الطبي أكد علي سلامتها و لكن تحتاج إلى علاج إثر الاعتداء، بالإضافة إلى علاج نفسي لصعوبة حالة الطفلة".





وأضافت:" خرجت من عند الدكتور كل الدنيا اسودت في وشي، خوفي على بنتي و خوفي من الفضيحة، و روحت متجهة لمنزل شقيق الجاني للحديث معه للوصول إلى حل و لكن استنكر أن يفعل شقيقة مثل هذه الجريمة و طاردني، ذهبت إلى شقيقي و تحديث معه عن تفاصيل الواقعة ثم توجهنا إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر".





وأشارت والدة الضحية إلى أن تم تحرير محضر برقم ٣٤٧٥، ثاني يوم ارتكاب الواقعة وتم تحويلهم على الطب الشرعي، لافته إلي أن الطبيب الشرعي أكد لها أن النتيجة لم يظهر فيها أثر الاعتداء بسبب مرور أكثر من ٤٨ ساعة، مؤكدًا أنه سيقوم بالشهادة معها أمام النيابة للوصول إلى حق الطفلة.





وأكدت إنها تلقت العديد من التهديدات من أهالي الجاني للتنازل عن القضية أو دفع مبالغ مالية، لافتاً إلى أن أهل الجاني مستغلين ضيق الحالة المعيشية و تعب والدها، مؤكدة: " لم أقبل بمال الدنيا كله، تفيد إيه الفلوس و بنتي حالتها النفسية مدمرة و عايشة في رعب و خوف و فقدت براءة طفولتها".





وناشدت والدة الضحية مدير أمن البحيرة، التدخل السريع في القضية لكي تحصل علي حق نجلتها و العثور علي الجاني بعد هروبه ، قائله: " هرب و أهله عارفين مكانه، لكن الكل رافض مساعدتي، و بعد فترة من تحرير المحضر و ترحيب و مساعدة من رئيس المباحث للوصول إلى مكان الجاني والقبض عليه، حدث تغير في حركة الداخلية، و انتقل الضباط إلي مكان آخر و قمت للذهاب إلى مركز الشرطة مرة أخرى لكن أمين شرطة رفض مساعدتي أو مقابلة الضباط"، لافتاً إلى أنها لا تستطيع أن تحصل علي حق نجلتها إلا من خلال القانون.