خوفا من الأمراض.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية مشيرف بالمنوفية

شكا المواطن عبد الحميد صبحي أحمد من أهالى قرية مشيرف التابعة لمركز الباجور محافظة المنوفية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة فى الترعة.





ويقول فى رسالته : نعانى من إهمال معظم الأهالى حيث يلقون القمامة فى الترعة التى تقع أمام المسجد ومحطة المياه وقدمنا اكثر من شكوى للوحدة المحلية ولكن دون استجابة .

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01212000674

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



