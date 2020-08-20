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رئيس تحرير الجمهورية: قطر محفظة النقود القذرة للإنفاق على الإرهاب.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن توجه قناة الجزيرة منذ نشأتها هو تدمير الأمة العربية، وكانت البدابة من العراق، وطالت باقى الدول، عن طريق نشر الأكاذيب والفتن والشائعات.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"،المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن اكتشاف الأمن المصرى لـ 10 خلايا تعمل على فبركة الحقائق وأجتزائها، دليل على توجه قناة الجزيرة القطرية.

وتابع رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن وعى الشعب المصرى افشل محاولات الجزيرة فى تحقيق أهدافها ضد مصر، معقبا: "قطر محفظة النقود القذرة التى تنفق على الإرهاب".

وأكد رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن المواطن يلامس النجاح الذي تحققه مصر على ارض الواقع.
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