AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السابع.. مجلس الدولة يتلقى طعنا جديدا على نتيجة انتخابات الشيوخ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:19 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
كتب محمد زهير
تلقت المحكمة الادارية العليا، طعنا جديدا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ. 

وبذلك تكون المحكمة تلقت ٧ طعون، حتى الآن وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

جدير بالذكر ان المحكمة تتلقي الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود المحكمة الإدارية عليا بمحافظة القاهرة فقط .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد الطعون على مرشحى انتخابات الشيوخ والجدول الزمني لتلقى الأوراق والتنازل.. مستندات

اعتبارا من اليوم.. الوطنية للانتخابات تسمح لراغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بأداء الكشف الطبي

اليوم.. بدء معركة الطعون في انتخابات مجلس الشيوخ.. وإعلان القوائم النهائية للمرشحين الأحد المقبل

اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون في انتخابات مجلس الشيوخ

غدا.. الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ وبدء الدعاية

اليوم..الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ..بدء الدعاية و500 ألف جنيه الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي و2 مليون و500 ألف جنيه للقائمة الـ 15 مقعدا و5 ملايين جنيه لـ 35 مقعدا

ترشيحاتنا

الزراعة: فتح الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة الاثنين المقبل

التموين: صور الخبز المتداولة على فيسبوك لا تخص منظومة الدعم

تعطل في الطابق الـ13.. تفاصيل إنقاذ مسن علق داخل أسانسير في المهندسين

بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد

أستاذ كبد: قوة كورونا تصل لـ 100 ضعف الإنفلونزا العادية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهق يضحي بحياته لإنقاذ شقيقه من الموت غرقًا.. تفاصيل

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في آخر ظهور

بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور