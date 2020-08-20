السابع.. مجلس الدولة يتلقى طعنا جديدا على نتيجة انتخابات الشيوخ

تلقت المحكمة الادارية العليا، طعنا جديدا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.





وبذلك تكون المحكمة تلقت ٧ طعون، حتى الآن وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.





جدير بالذكر ان المحكمة تتلقي الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود المحكمة الإدارية عليا بمحافظة القاهرة فقط .





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.





وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من اليوم.