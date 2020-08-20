مرتضى منصور يستقبل عزت الزاهي بائع التين ويقرر تعيينه في النادي

استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عزت الزاهي بائع التين الشوكي، صاحب الواقعة الشهيرة فى التجمع الخامس، فى مقر القلعة البيضاء، اليوم، الخميس، تلبية لطلب البائع الذي أعلن رغبته في العمل داخل جدران النادي.

وقال بائع التين إنه يعتبر حضوره لنادي الزمالك اليوم فضل من الله لأنه من عشاق ومحبي القلعة البيضاء عبر التاريخ.





وأكد عزت الزاهي أنه يقبل العمل في النادي تحت أي ظرف داخل الجدران، مشددًا على قبوله العرض الذي تقدم به المستشار مرتضى منصور له بتوفير فرصة عمل داخل النادي بصفته يجيد العمل في السباكة وأعمال المقاولات.





ووعد مرتضى منصور الزاهي بشراء عربة تين على نفقته الخاصة وأنه أول من سيقوم بالشراء منه داخل النادي وأنه سيوفر له فرصة عمل داخل القلعة البيضاء وشراء عربة جديدة وكمية التين اللازمة على نفقته الخاصة، وداعبه بعدم المبالغة في السعر عليه إضافة إلى إصدار قرار تعيينه بالزمالك.



