مخرج فيلم توأم روحي يكشف اختلافه مع كارول سماحة.. فيديو

قال المخرج عثمان أبو لبن، إن أغنية فيلم توأم روحى كانت فى البداية من نصيب المطربة كارول سماحة، ولكن بعد ذلك حدث اختلاف وتم الاتفاق مع الفنان وائل جسار وبالفعل قام بغناء الفيلم. أغنيةأغنية





وكشف عثمان أبو لبن ، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن كارول كان لها وجهة نظر معينة فى الأغنية، ولم يتم الاتفاق عليها ولذلك لم تستكمل العمل.





وأشار إلى أن الأغنية الخاصة بـ الفيلم يجب أن تكون مناسبة له، وأن أغنية الفيلم تختلف عن أغنية الألبوم، ولذلك تم الوصول لـ حالة من عدم التفاهم وعدم الاتفاق.





وأوضح أن ما حدث بينهم اختلاف وليس خلاف، وتم فسخ الاتفاق بالرضاء ولم تحدث أى مشكلات.



