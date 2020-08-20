حسن الرداد يتحدث عن مواقف جدلية بفيلمه توأم روحي

قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إن برومو الفيلم مميز وبه لمسات مميزة، موضحًا أنه لم يتوقع أن يظهر بهذا الشكل.





وأضاف حسن الرداد خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أن تتر الفيلم جاء له على الموبايل من المنتج أحمد السبكي.





ولفت حسن الرداد إلى أن مخرج الفيلم عثمان أبو لبن، كان مسيطر على جميع الفنانين، وكان يعمل بكل ثقة، وكشف أن المخرج فى أى عمل يقوم بمجهود كبير.





وأشار حسن الرداد إلى أن المخرج يري الفيلم فى اتجاه معين، وأكد أنه كان يقترح شيئا فى الفيلم لكن المخرج رفض وطالبه بالالتزام بما هو فى الورق.





وأوضح، أن فيلم توأم روحى من الأشياء المختلفة و المميزة، مؤكدًا أن الفيلم رومانسي، و أعمال فى الفترة الأخيرة كانت كوميدية.



