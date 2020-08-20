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توك شو

مشاهد غرامية تحت الماء.. قصة حب أمينة خليل وحسن الرداد في توأم روحي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:05 م
مشاهد غرامية تحت
مشاهد غرامية تحت الماء
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البهي عمرو
قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إن المشاهد التى قام بتصويرها تحت الماء مع الفنانة أمين خليل كانت فى فصل الشتاء، مؤكد أنها كانت فى آخر يناير و"الجو ثلج".

وأضاف حسن الرداد خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه ذهب لتصوير المشاهد فى المياه بدون تجهيز، والجميع كان يرتدي ملابس ثقيلة.  

ولفت حسن الرداد إلى أنه استمتع بقصة الحب التي تمت تحت المياه، مع الفنانة أمينة خليل، مؤكدًا أنه قام بتصوير المشاهد فى يوم كامل.

وفى نفس السياق قال المخرج عثمان أبو لبن مخرج فيلم توأم روحي، إن المشاهد التى تمت فى المياه صعبة ولكن كانت ممتعة.

وأشار إلى أنه كان موجودا تحت المياه لتصوير المشاهد الغرامية بين حسن الرداد وأمينة خليل.

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