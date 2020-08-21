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أخبار العالم

تحول مفاجئ .. جمهوريون يطالبون الأمريكيين بدعم بايدن ضد ترامب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
انتقد عدد من كبار المسؤولين الجمهوريين المتقاعدين في الولايات المتحدة، بشدة سياسة الرئيس دونالد ترامب داعين الناخبين لدعم منافسه، الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن رسالة مفتوحة وقع عليها  حتى الآن 74 مسؤولا متقاعدا في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزير الدفاع تشاك هيغل، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايكل هيدن، والنائب الأول لوزير الخارجية، ريتشارد أرميتاج: "قلقنا كثيرا النهج الذي تبنته بلادنا تحت قيادة دونالد ترامب. لقد أظهر ترامب بخطواته وخطابه أنه لا يملك عزيمة ولا أهلية كي يقود البلاد، أما سلوكه غير الشريف فلا يسمح له بتولي الرئاسة".

وتابع الموقعون أنهم توصلوا إلى استنتاج مفاده أن "دونالد ترامب خذل بلادنا وأنه يجب انتخاب جوزيف بايدن.. رئيسا جديدا للولايات المتحدة"

ووفقا للمسؤولين السابقين، فقد أساء ترامب كثيرا "لمكانة الولايات كزعيمة العالم" وأظهر عدم قدرته على القيام بدور زعيم في فترات الأزمات، وقوض الثقة في الانتخابات الأمريكية.

وتابعت الرسالة: "هذا إضافة إلى توجهه بطلبات إلى زعماء دول أخرى، بما فيها روسيا والصين، لينصروه ضد خصومه السياسيين في داخل الولايات المتحدة، وإساءته لمبدأ سيادة القانون وتعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر".
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