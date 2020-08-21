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أخبار العالم

شاهد.. مليشيات أردوغان تطلق الرصاص الحي على متظاهرين يرفضون الوجود التركي في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أطلقت مليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية والموالية لحكومة رجب طيب أردوغان، الرصاص الحي  لتفريق متظاهرين تجمعوا في مدينة الزاوية، مساء الخميس، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية ورفضا للوجود التركي داخل الأراضي الليبية. 

ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن مصادر محلية قولها: "أكثر من 100 متظاهر أغلقوا الطريق بالإطارات المشتعلة قرب سيمافرو الضمان للتعبير عن غضبهم من تردي الوضع المعيشي لليبيين، والخدمات، وانقطاع التيار الكهربائي".

وأشار المتظاهرون، إلى أن "الأوضاع المعيشية للمرتزقة السوريين، باتت أفضل من أوضاعهم"، وذلك بعد تداول صور لرئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وهو يدفع رواتب مرتزقة سوريين بالدولار لضابط ارتباط تركي، بحسب ما ذكر ناشطون تداولوا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن حكومة فايز السراج وافقت على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية.

وأشارت إلى السراج وافق على وجود عسكريين أتراك وقطريين في مناطق سيطرتها، بعد محادثات في طرابلس مع الوزيرين خالد العطية وخلوصي أكار.

وفي 15 يونيو الماضي، ذكر مصدر تركي أن أنقرة تسعى إلى إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا. والقاعدتان هما قاعدة الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

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