عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تدخل خدمات الطوارئ الإسرائيلية في وسط تل أبيب بعد انفجارات أعقبت إنذارا من صواريخ إيرانية، ما أسفر عن إصابات طفيفة لعدة أشخاص.

تواصل السلطات الإسرائيلية، البحث في موقع ضربة صاروخية في تل أبيب عن ناجين، بعد أن أصاب صاروخ إيراني مبنى في وسط المدينة.

كشف رئيس المديرية الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي، يوسي كارادي، عن ارتفاع حاد في الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيل منذ بداية عملية "زئير الأسد".

وأوضح كارادي خلال مؤتمر صحفي أن إسرائيل تحتل حاليا المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تعرضها للهجمات الإلكترونية، حيث تنشط عشرات الجماعات الإيرانية على جبهات متعددة، مستهدفة البنية التحتية والطاقة والنظام المالي.