غلق وتشميع كافيهات مخالفة بأرض اللواء وقطع المرافق عنها
طوارئ بالمحافظات.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة "سيول الأربعاء والخميس"
الأربعاء والخميس | توجيهات عاجلة في التنمية المحلية بسبب اضطراب الطقس
الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
عاجل| التعليم العالي: تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وتحويلها "أونلاين"
الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي
الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات
مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين
تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية
بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني
أخبار العالم

إسرائيل تكشف عن تصاعد الهجمات الإلكترونية الإيرانية خلال الحرب

فرناس حفظي

كشف رئيس المديرية الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي، يوسي كارادي، عن ارتفاع حاد في الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيل منذ بداية عملية "زئير الأسد".

 وأوضح كارادي خلال مؤتمر صحفي أن إسرائيل تحتل حاليا المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تعرضها للهجمات الإلكترونية، حيث تنشط عشرات الجماعات الإيرانية على جبهات متعددة، مستهدفة البنية التحتية والطاقة والنظام المالي.

وأشار كارادي إلى أن استخدام كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من الحملة، مما يجعل كل منزل ومؤسسة هدفا محتملاً للهجمات. 

وذكر أن الهجمات الأخيرة شملت محاولات لتعطيل المطارات والمستشفيات، بما في ذلك 3000 جهاز غسيل كلى حول العالم، بالإضافة إلى اختراق شبكات حاسوبية لشركات كبرى مثل سترايكر، وتهديد البنية التحتية للطاقة والتمويل.

وأوضح رئيس الأمن السيبراني أن الهجمات الإيرانية تتم عبر أكثر من 20 مجموعة ضاربة منظمة، أبرزها مجموعة "هانديلا" المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، والتي تتعاون مع حزب الله لبث الرعب النفسي وإظهار "صور نصر" رقمية رغم محدودية الإنجازات الميدانية.

وأشار كارادي إلى أن ضعف حماية كاميرات المراقبة في المؤسسات والمنازل الخاصة يسهل على المهاجمين الوصول إلى المعلومات الحساسة، مؤكداً أن قسم الأمن السيبراني أوقف حوالي 50 حادثة كبيرة كان من الممكن أن تتطور إلى هجوم أوسع.

ودعا كارادي إلى الإسراع في تطبيق قانون الأمن السيبراني، مشددا على أن غياب الإبلاغ الإلزامي ومعايير الحماية يترك المجتمع المدني عرضة لمخاطر كبيرة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

بيراميدز

مواعيد مباريات بيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنية بين إيديك مع الرابر الفرنسي چول

ابراهيم حسن

إبراهيم حسن: جاهزون للمونديال وصلاح قائد منتخب مصر

بالصور

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد