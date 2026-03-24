إسرائيل تكشف عن تصاعد الهجمات الإلكترونية الإيرانية خلال الحرب

كشف رئيس المديرية الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي، يوسي كارادي، عن ارتفاع حاد في الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيل منذ بداية عملية "زئير الأسد".

وأوضح كارادي خلال مؤتمر صحفي أن إسرائيل تحتل حاليا المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تعرضها للهجمات الإلكترونية، حيث تنشط عشرات الجماعات الإيرانية على جبهات متعددة، مستهدفة البنية التحتية والطاقة والنظام المالي.

وأشار كارادي إلى أن استخدام كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من الحملة، مما يجعل كل منزل ومؤسسة هدفا محتملاً للهجمات.

وذكر أن الهجمات الأخيرة شملت محاولات لتعطيل المطارات والمستشفيات، بما في ذلك 3000 جهاز غسيل كلى حول العالم، بالإضافة إلى اختراق شبكات حاسوبية لشركات كبرى مثل سترايكر، وتهديد البنية التحتية للطاقة والتمويل.

وأوضح رئيس الأمن السيبراني أن الهجمات الإيرانية تتم عبر أكثر من 20 مجموعة ضاربة منظمة، أبرزها مجموعة "هانديلا" المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، والتي تتعاون مع حزب الله لبث الرعب النفسي وإظهار "صور نصر" رقمية رغم محدودية الإنجازات الميدانية.

وأشار كارادي إلى أن ضعف حماية كاميرات المراقبة في المؤسسات والمنازل الخاصة يسهل على المهاجمين الوصول إلى المعلومات الحساسة، مؤكداً أن قسم الأمن السيبراني أوقف حوالي 50 حادثة كبيرة كان من الممكن أن تتطور إلى هجوم أوسع.

ودعا كارادي إلى الإسراع في تطبيق قانون الأمن السيبراني، مشددا على أن غياب الإبلاغ الإلزامي ومعايير الحماية يترك المجتمع المدني عرضة لمخاطر كبيرة.