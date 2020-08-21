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أخبار العالم

جو بايدن يعلن قبوله ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن السيناتور الديمقراطي، جو بايدن، اليوم الجمعة، قبوله ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية منافسًا للرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، وجه ترامب هجومًا شرسًا لبايدن، محذرا من أن الأخير سيكون "أسوأ كابوس" للأمريكيين في حال فوزه بالانتخابات.

وقال ترامب في حشد انتخابي أمس الخميس: "بايدن ليس صديقا لبنسلفانيا، بل إنه كابوسكم الأسوأ".

وأضاف ترامب: "إذا أردتم رؤية حياتكم أثناء ولاية بايدن، ففكروا في أنقاض مينيابوليس التي يتصاعد الدخان فوقها، والفوضى العنيفة في بورتلاند، والشوارع الملطخة بالدماء في شيكاغو، وتخيلوا هذه العربدة وهي تدخل مدينتكم وكل مدينة في البلاد".

ومؤخرًا أظهرت نتائج استطلاعات جديدة لآراء الناخبين الأمريكيين أم شعبية دونالد ترامب تواصل الارتفاع لتقلص الفجوة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي لا يزال يتصدر الاستطلاعات.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "راسموسن"، أمس، فينظر 15% من الأمريكيين بالإيجاب لعمل ترامب في منصب رئيس البلاد، مقابل 48% لا يشاركون هذا الرأي.  

وتستند هذه الاستنتاجات إلى نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها المؤسسة على أساس يومي عبر الهاتف بمشاركة 500 شخص. 

وكان آخر استطلاع سجل فيه ترامب نسبة دعم 51% في 3 أغسطس الجاري

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