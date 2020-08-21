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أخبار العالم

بومبيو يعلن البدء في عملية إعادة فرض العقوبات المشددة على إيران

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
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أ ش أ
  

أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي البدء في إعادة فرض العقوبات الدولية المشددة على إيران، مطالبا مجلس الأمن بتنفيذ تلك العقوبات.

وذكر بومبيو ، في تغريدة له على تويتر ، إنه سلم رسالة يدوية رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس حاليا، بشأن فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر تعليماته لبومبيو بالسفر إلى مجلس الأمن بنيويورك للبدء في فرض آلية " سناب باك " والتي من شأنها إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي تم رفعها مقابل تقييد برنامجها النووي.

يأتي هذا بعد أن رفض مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي بتمديد حظر الأسلحة على طهران في تصويت جرى يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن كلا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبدت رفضها تطبيق آلية " سناب باك " الواردة في الاتفاق النووي مع إيران والموقع في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2015 حيث أشارت هذه الدول إلى أن إدارة الرئيس ترامب انسحبت في عام 2018 من الاتفاق المعروف ب" خطة العمل الشاملة المشتركة".
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