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سيارات

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أحدث قائمة أسعار لسيارات جيب رينيجيد وجراند شيروكي في مصر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:01 ص
جراند شيروكي
جراند شيروكي
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عزة عاطف
كشفت مجموعة عز العرب للسيارات وكيل العلامة الأمريكية «جيب» في مصر، عن أحدث قائمة بأسعار سيارات جيب المتاحة في السوق المصري خلال أغسطس، والتي تتضمن (رينيجيد – جراند شروكي).

وتبدأ أسعار سيارة رينيجيد وفقا لقائمة "جيب" لشهر أغسطس الجاري من 415 ألف جنيه مصري وحتى 530 ألف جنيه مصري، بينما جاءت جيب شيروكي LTD بسعر مليون و100 ألف.

أحدث أسعار سيارات جيب Renegade لعام 2020

- يبلغ سعر جيب Renegade P1 موديل 2019 في السوق المصري 415 ألف جنيه مصري.
- يبلغ سعر جيب Renegade P2 موديل 2019 في السوق المصري 455 ألف جنيه مصري.
- يبلغ سعر جيب Renegade P3 موديل 2020 في السوق المصري 485 ألف جنيه مصري.
- يبلغ سعر جيب Renegade P4 موديل 2020 في السوق المصري 530 ألف جنيه مصري.


أحدث أسعار سيارات جيب "جراند شيروكي LTD 2020

- يبلغ سعر سيارة جيب جراند شيروكي Grand Cherokee LTD موديل 2020 في السوق المصري مليون و100 ألف جنيه.

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