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أخبار العالم

رئيس الوزراء السوداني: الشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:55 ص
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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أحمد محرم
أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن "الشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة في السودان".

وقال حمدوك، في مداخلة إذاعية، إن السودان عاد إلى العالم بعد عقود من العزلة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، مشيرًا إلى أن "نظام البشير يحاربنا لأنه لا يزال يحلم بالعودة".


وأضاف حمدوك أن "نظام البشير مسؤول عن النزاعات بين القبائل والعشائر في البلاد ونعمل على حل تلك المسألة"

وتابع حمدوك "ورثنا تركة ثقيلة ونسعى لتخفيف المعاناة عن السودانيين".

وأوضح حمدوك "لسنا معزولين عن الشارع ومستعد لسماع رأي الشباب في أي وقت".

وأكد حمدوك أن "تحقيق أهداف ثورتنا أمامه تحديات ومعضلات كبيرة يجب مواجهتها".
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