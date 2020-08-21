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أخبار العالم

اكتشاف أكبر حقل غاز بتاريخ تركيا.. أردوغان يواصل الاستفزاز ويعلن تكثيف التنقيب في المتوسط

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:28 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أحمد محرم
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في تاريخ تركيا في البحر الأسود، مضيفًا أن بلاده تأمل البدء بتوزيع الغاز عام 2023.

وبحسب قناة "يورونيوز"، قال أردوغان أثناء خطاب في إسطنبول "قامت تركيا في البحر الأسود بأكبر اكتشاف لحقل غاز طبيعي في تاريخيها" مشيرًا إلى أن مخزونه يُقدّر بـ320 مليار متر مكعّب.


وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستكثّف عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط من خلال إرسال سفينة تنقيب جديدة قرابة نهاية العام رغم التوتر مع اليونان.

وقال أردوغان: "سنسرّع عملياتنا في المتوسط مع نشر قرابة نهاية العام (سفينة التنقيب) كانوني، التي تجري صيانتها حاليًا". 

كان اردوغان، أعلن الاربعاء الماضي أن التهديد بفرض عقوبات لن يمنع تركيا من التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.

كان وزيرا الخارجية اليوناني والقبرصي أكدا، الثلاثاء، بحث أوروبا وضع قائمة عقوبات ضد تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.

وأضاف الجانبان، أن المجلس الأوروبي سيبحث قائمة عقوبات ضد تركيا، مؤكدين أن السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه خلال قمة مجموعة السبع.

ولفت الوزيران إلى أن دعوات تركيا للحوار غير جدية، مستنكرين عمليات التنقيب التي تنفذها أنقرة على الحدود البحرية لهما.

كانت تركيا أرسلت الثلاثاء، سفينة حفر إلى منطقة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، في خطوة قد تغذي النزاعات الإقليمية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط.

واستأنفت أنقرة بحثها في المياه المتنازع عليها الأسبوع الماضي بعد انهيار مفاوضات بوساطة ألمانية مع اليونان عندما أعلنت أثينا عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر في 6 أغسطس انتقاما لاتفاق مماثل بين تركيا وليبيا.
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