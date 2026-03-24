الزراعة تضبط أكثر من 4.3 طن من اللحوم والأسماك الفاسدة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومحال عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2026، حيث أسفرت الحملات عن ضبط إجمالي 4 أطنان و317 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 17 محضرًا ضد المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات القيادة التنفيذية للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية خلال المواسم والأعياد، لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، والتصدي لأي مخالفات تمس منظومة تداول اللحوم.

من جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات التي نفذتها الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر من خلال الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، استهدفت الأسواق ومحال الجزارة والثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والأسماك، خاصة مع زيادة الإقبال خلال أيام العيد.

وأوضح أن المضبوطات شملت تنوعًا كبيرًا من المنتجات، حيث جاءت الأسماك في مقدمة المضبوطات بإجمالي بلغ نحو 2.9 طن، إلى جانب مضبوطات أخرى من اللحوم ومصنعات ودواجن ودهون ومخلفات، تم ضبطها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو تداولها بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، من تحرير محاضر والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأكد الأقنص، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات، خاصة في المواسم، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال بيع وتداول اللحوم.

وناشدت وزارة الزراعة ، المواطنين بضرورة شراء اللحوم والمنتجات الغذائية من المنافذ المعتمدة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة وضبط منظومة الغذاء.