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أخبار العالم

خردة بشرية.. ميليشيات مصراتة تفضح مرتزقة أردوغان في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:02 ص
عرض عسكري للمرتزقة
عرض عسكري للمرتزقة في طرابلس
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محمود نوفل
عبر فرج مصطفي اخليل، أحد قيادات ميليشيات مصراته،عن ضجره من تواجد المرتزقة الذي زج بهم رجب طيب أردوغان الي الاراضي الليبية حيث فضح أماكن تواجدهم.

وقال اخليل عبر صفحته الرسمية علي موقع " فيسبوك" : يوميا ومع كل صباح باكر في طرابلس تسمع تدريبات وصيحات.. من جاء بهم الأتراك في كلية الشرطة ومعسكر اليرموك، الآن يجري تحميل معسكر البحرية في تاجوراء، والسؤال هل أصبحت ليبيا مقرا ومكبّا للنفايات البشرية حسب الاتفاق" وذلك وفق ماذكره موقع العربية نت.

واضاف متسائلا :"لماذا لم يتم تدريب كوادر الجيش الليبي في هذه المعسكرات المذكورة، وما الغاية والاستفادة من تدريب هذه الخردة البشرية والحرب متوقفة منذ أشهر ولا وجود لهم في الجبهة وغير مرغوب فيهم"؟

كما دعا اخليل، ميليشيات العاصمة طرابلس إلى ضرورة التحرك لوقف هذا التمدد التركي الذي يقوده المرتزقة السوريون في مناطق نفوذهم قائلًا "الموضوع خطير ونتائجه ليست الآن وخاصة أنا أخاطب الميليشيات في طرابلس".
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