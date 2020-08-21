AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:26 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بالإعلان المتبادل لوقف النار في ليبيا.

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أعلن اليوم الجمعة، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في الأراضي الليبية.

ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

وجاء في البيان: "لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وطالب البيان بأن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف تصدير الخام، وأكدت أن إيرادات الخام ستودع بحساب المصرف الليبي الخارجي لحين التوصل إلى اتفاق سياسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطور مفاجئ في الأزمة الليبية.. حكومة الوفاق تدعو لوقف إطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق يتفقان على وقف إطلاق النار.. والأمم المتحدة ترحب

رئيس مجلس النواب الليبي: وقف إطلاق النار يقطع الطريق على التدخلات الأجنبية

بعد وقف إطلاق النار.. رئيس البرلمان الليبي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي وقوة شرطة فى سرت

وقف فوري لجميع العمليات العسكرية.. النص الكامل لبيان حكومة الوفاق الليبية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. المريض والخائف من كورونا يستثنى من أداء الصلوات في المساجد.. قطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم.. وحلمي بكر يحرج شابا على الهواء

الأرصاد: منخفض جوي جديد تشهده البلاد غدا.. ورياح مثيرة للأتربة تضرب الصعيد

صحيفة كويتية: الإمارات تتجه لعودة حظر التجوال من جديد بسبب كورونا

خطوة هامة.. السيسي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

يهدد أمن دولة عربية.. تقرير يحذر من جيش ليبي جديد برعاية تركيا وقطر

بقيمة 6 جنيهات.. انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21-8-2020

AdvertisementS

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

رئيس الأسقفية يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بروج أحمر.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة جذابة

بملابس كاجوال.. درة تستعرض أناقتها على إنستجرام