جالب الشر وداعم الإرهاب.. ماذا يحدث في مالي بعد عامين من زيارة أردوغان؟

مالي في مأزق

الأفريقية بمنعطف تاريخي خلال تلك الفترة وخاصة بعد تمرد عسكريين قاموا باحتجاز رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا والذي أعلن استقالته من السلطة فى خطاب متلفز بثه التليفزيون المالي الرسمي، هذه الدولة التى أنهكها الإرهاب استقبلت فى بداية مارس عام 2018، الخليفة العثماني والذى زعم وقتها أنه يسعى من خلالها إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

تحالف مع الشيطان

تاريخية، هكذا صرح وقتها الخليفة العثمانى المزعوم على زيارته إلى مالي، وناقش أردوغان وقتها الملف الأمنى فى ظل الهجمات والاختطاف من الجماعات الإرهابية الإسلامية لسنوات، الغريب فى الأمر أن أردوغان الذى يظهر الوجه الجميل، هو نفسه الشخص الذى يمد يده ويدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة وخاصة جماعة د اعش الصحراء ا لذي يعد الأخطر فى أفريقيا والذي يتمركز فى الصومال وليبيا وحوض بحيرة تشاد وفي منطقة الساحل الأفريقي وظهر هذا التنظيم خلال إعلان البيعة البغدادي عام 2015.





دعم جماعة النصرة فى مالي





تركيا تعد الداعم الرئيسي لـ تنظيم النصرة الذي يتمركز فى مالى ويشكل تهديدا لدول الجوار مثل النيجر وبوركينا فاسو وتشاد، حيث أن هذا التنظيم الخطير يدين بالولاء إلى تنظيم القاعدة، حيث تأسست هذه الجماعة الإرهابية فى عام 2017.





فى تقرير نشره موقع Nordic monitor فى وقت سابق والذي يتحدث عن تمويل تركيا للجماعات الإرهابية فى أفريقيا، حيث أكد التقرير أن الجنرال المتقاعد عدنان تانفردي، كبير المعاونين العسكريين السابقين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إنه على تركيا دعم الجماعات الإسلامية ضد "إرهاب الدولة" وذلك في بعض المناطق الحرجة في إفريقيا مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي ونيجيريا.





وكشف مقال نشره Tanrıverdi عن المحدد الرئيسي لروابط حزب العدالة والتنمية الحاكم مع الجماعات المتطرفة والإرهابية في أفريقيا.





وأكد المقال أن تانفردي وهو شخصية مهمة في الدائرة الداخلية لأردوغان، قال إنه يجب على تركيا أن تنظر في اتخاذ تدابير فعالة لحماية "الجماعات الإسلامية" في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي ونيجيريا من إرهاب الدولة.





وقال تانفردي: "بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنه يجب دراسة إرهاب الدولة التمييزي والمدعوم من الخارج الذي يستهدف الجماعات الإسلامية في بعض المناطق الحرجة في إفريقيا مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي ونيجيريا، والتدابير الوقائية لحماية تلك الجماعات بعناية".



