أحمد أيوب: ما حدث في ليبيا انتصار للدبلوماسية المصرية وخطوة لتحقيق الاستقرار

أشاد الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير المصور، بالجهود المصرية في الأزمة الليبية، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية قامت بدور كبير في استقرار ليبيا ومحاولة لم الشمل الليبي.





وأضاف أيوب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن ما حدث اليوم في ليبيا انتصارا للدبلوماسية المصرية وخطوة لتحقيق الاستقرار، لافتا إلى أن توحد القبائل الليبية أثر بشكل كبير في المعادلة السياسية الليبية.





وتابع الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير المصور، أن مصر قدمت جهد حقيقي هدف وقف إطلاق النار، وبدأ المرحلة السياسية، وتقسيم عادل للسلطة وثروت الشعب الليبي.





وأكمل الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير المصور، أن مصر لها رؤية حقيقية ومخلصة لتحقيق مصلحة الشعب الليبي وثمرتها ما تحقق اليوم.



