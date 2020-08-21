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مدير تحرير الأهرام: مصر الداعم الأول للتسوية السياسية في ليبيا.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:24 م
اشرف العشري
اشرف العشري
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عادل نصار
أثنى الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة "الأهرام" علي التطورات الأخيرة في الشأن الليبي والوصول إلى التسوية السياسية. 

وأضاف العشري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الداعم الأول للتسوية السياسية في ليبيا كان مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن "إعلان القاهرة" حجر الأساس للتسوية السياسية، والتي صدرت منذ قليل عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي الليبي.

وتابع أن "إعلان القاهرة" وفر استحقاقًا لحل أزمات الأطراف الليبية سواء المجلس الرئاسي أو مجلس النواب، كما أنه لعب دورًا كبيرًا فيما تم التوصل إليه اليوم.

وأكد أن ما حدث اليوم من تأييد المنظمات الدولية لقرار وقف إطلاق النار، نتيجة الجهد المصري الذي تجلى في "إعلان القاهرة".
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