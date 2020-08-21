بـ فستان مشجر.. لاميتا فرنجية بـ إطلالة جذابة

حرصت الفنانة لاميتا فرنجية، على مشاركة متابعيها بأحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وأطلت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مشجر انيق مكشوف الصدر والكتفين، وقصير فوق الركبة يبرز أنوثتها.







وخطفت الأنظار بارتداء نظارة شمسية باللون الأسود جذابة وعلى الموضة، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، ونالت إعجاب متابعيها.







يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".







وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

