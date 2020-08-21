AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان مشجر.. لاميتا فرنجية بـ إطلالة جذابة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:46 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
محمد بدران

حرصت الفنانة لاميتا فرنجية، على مشاركة متابعيها بأحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.


وأطلت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مشجر انيق مكشوف  الصدر والكتفين، وقصير فوق الركبة يبرز أنوثتها.


وخطفت الأنظار بارتداء نظارة شمسية باللون الأسود جذابة وعلى الموضة، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، ونالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وسط الطبيعة .. شاهد

لاميتا فرنجية في إطلالة جذابة على البحر.. صور

فستان أنيق.. إطلالة جذابة لــ لاميتا فرنجية بالأبيض والأسود.. شاهد

بإطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تقضي الإجازة الصيفية.. شاهد

شاهد.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصور من داخل المطبخ

فستان أبيض بـ شراشيب.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها على انستجرام

ترشيحاتنا

رئيس الأسقفية يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة

إيه الغلط فى كلامى عن الأهلي.. نجم الإسماعيلي يتحدى عدلي القيعي بالمستندات

المصابون في إلقاء مواد حارقة على معازيم فرح بشبرا الخيمة: كنا بنجامل ونعمل الواجب.. التحريات: المتهمون كانوا على خلاف مع العريس بسبب طلاق قريبتهم.. صور

دعاء بين العصر والمغرب يوم الجمعة لتفريج الكرب وقضاء الحوائج.. ردده الآن

بريطانيا ترحب بـ إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في مصر.. صور

دراسة: 75% من متعافي كورونا يعانون من الأعراض

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار