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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد بركات وعائلته

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:27 م
محمد بركات
محمد بركات
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محمد بدران

شارك محمد بركات، مدير المنتخب المصري ولاعب الأهلى السابق، متابعيه عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة له.


وظهر محمد بركات في الصورة برفقة زوجته وابنته والتي نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


ودائما يقضى محمد بركات أوقات إجازته مع عائلته الذي يحرص على نشر صور تجمعه معهم بصفة دائما، مع غلق خاصية التعليقات على الصور.


ويعد محمد بركات واحدًا من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/ 2005، حيث التحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.


وسطر ملك الحركات، كما تلقبه الجماهير المصرية، التاريخ داخل جدران النادي الأهلي، وتوج بالدوري مع الفريق الأحمر 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

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