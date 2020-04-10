AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في أحدث ظهور له.. محمد بركات بصحبة نجم الأهلي السابق

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:06 م
فاروق وبركات
فاروق وبركات
Advertisements
محمد بدران
نشر محمد فاروق لاعب النادى الاهلى السابق، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، 

وظهر محمد فاروق، رفقة نجم الاهلى السابق ومدير المنتخب الوطنى لكرة القدم محمد بركات، نالت اعجاب متابعيه، حيث انهالت تعليقاتهم عليها.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى منتصف أبريل، بناءً على تعليمات اللجنة الطبية، ومجلس الوزراء؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.


View this post on Instagram

#الاهلي #alahlyegypt #alahlysc

A post shared by Mohamed Farouk (@farouk.official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام محمد يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي

بالصور.. عبد الله جمعة بالزي السيناوى وسط اهله في العريش

كونوا عظماء .. نجم الأهلي يوجه رسالة لمتابعيه عبر إنستجرام

ركز على أهدافك .. مصطفى محمد يوجه رسالة لمتابعيه

على الدراجة.. زكريا ناصف يستعرض رشاقته.. فيديو

شاهد.. رضا شحاتة فى أحدث ظهور له

ترشيحاتنا

موعد رومانسي ينتهي بكارثة.. شابة تلقى مصرعها بسبب موبايل

كيف تواجه الحكومة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية في أزمة كورونا

الداخلية السعودية تعلن حظر تجول جديد بالمدينة المنورة.. تفاصيل

رشوة جنسية.. نجمة شهيرة تكشف واقعة تحرش منتج فني بها

شاهد اللقطات الأولى فى حادث تصادم قطارين بمطروح

عن إمكانية انضمام فتحي وعاشور لـ الزمالك.. مرتضى منصور: سنتعاقد معهما في هذه الحالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن سعيد الحظ يحتفل بعيد ميلاده الـ100 وشفائه من كورونا.. شاهد

لممارسة الرياضة.. سكان مدينة كاملة ينتهكون حظر التجوال.. تفاصيل

موعد رومانسي ينتهي بكارثة.. شابة تلقى مصرعها بسبب موبايل