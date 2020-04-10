في أحدث ظهور له.. محمد بركات بصحبة نجم الأهلي السابق

نشر محمد فاروق لاعب النادى الاهلى السابق، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"،





وظهر محمد فاروق، رفقة نجم الاهلى السابق ومدير المنتخب الوطنى لكرة القدم محمد بركات ، نالت اعجاب متابعيه ، حيث انهالت تعليقاتهم عليها.





جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى منتصف أبريل، بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ، ومجلس الوزراء؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.







