AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تنفي توقيع اتفاق أمني داخلي مع إسرائيل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:59 م
وزارة الخارجية والتعاون
وزارة الخارجية والتعاون الدولي الامارات
Advertisements
عرفة البنداري
نفى سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الجمعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، من أن الإمارات وإسرائيل، وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي، في إطار معاهدة السلام بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، عن "الزعابي" قوله "إن الهدف الاساسي؛ هو اقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية".

وكانت تقارير، تداولتها بعض وسائل الإعلام، اليوم، ادعت فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين؛ لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما.

ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية من الصحة جملةً وتفصيلًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفى: زيادة الأسعار.. وفرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول.. والسماح بإقامة صلاة عيد الأضحى.. وزيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارة

تعليق جديد لمدير المخابرات الأمريكية السابق عن علاقات الإمارات وإسرائيل

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان الاتصالات بين البلدين

بعد تهديدات روحاني.. بيان إماراتي شديد اللهجة ضد إيران

قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران

خطوات متسارعة في العلاقة بين الإمارات وإسرائيل.. نتنياهو يغازل العرب على شاشة سكاي نيوز.. رئيس الموساد يصل أبوظبي.. اتفاقات تجارية وعلمية بين الجانبين.. ووزير إماراتي يلتقي موقعا إخباريا إسرائيليا

ترشيحاتنا

قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة بدءا من مساء اليوم

"الصحة العالمية" تكشف الموعد المحتمل للقضاء على فيروس كورونا

الأيام المقبلة ستكشف عن النوايا.. بكري: بيان حكومة الوفاق يتضمن بندا يخل بالسيادة الليبية.. فيديو

من غرفة النوم.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بـ فيديو راقص|شاهد

إيه الغلط فى كلامى عن الأهلي.. نجم الإسماعيلي يتحدى عدلي القيعي بالمستندات

العيش وسط الموتى| قبيلة إفريقية تحنط المتوفين وتغتسل بسوائلهم.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من اتباع هذه الخطوات عند الحرق

لمرضى التهاب الكبد.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

بـ جنيه واحد.. 3 طرق منزلية لعلاج آلام القدم