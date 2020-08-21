شاهد.. بكاء لوبتيجي مدرب إشبيلية بعد فوزه بـ الدوري الأوروبي

توج نادي إشبيلية الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي، وذلك للمرة السادسة في تاريخه؛ بعد فوزه على نظيره نادي إنتر الإيطالي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.





إنتر كان قد افتتح التسجيل عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، لكن الهولندي دي يونج عادل النتيجة سريعًا للفريق الأندلسي في الدقيقة الثانية عشر.





وفي الدقيقة 33 أضاف دي يونج الهدف الثاني له ولإشبيلية، قبل أن يعادل جودين النتيجة لإنتر في الدقيقة 35.





وفي الدقيقة 75 أهدى لوكاكو البطولة لإشبيلية؛ بهدف في مرمى فريقه، ليتوج الفريق الإسباني بلقب البطولة للمرة السادسة.





والتقطت عدسات المصورين، خولين لوبتيجي ، المدير الفني لنادي إشبيلية ، وهو في نوبة بكاء؛ بعد تتويج فريقه ببطولة الدوري الأوروبي.





وتعد تلك البطولة هي الأولى في مسيرة لوبتيجي التدريبية، وهو الذي كان قد تولى تدريب نادي ريال مدريد خلفًا لزين الدين زيدان موسم 18-2019، قبل أن تتم إقالته لسوء النتائج.





ونعرض بالفيديو لحظة بكاء لوبتيجي بعد فوز فريقه بالدوري الأوروبي.



