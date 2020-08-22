طولان: قمة الأهلي والزمالك «متكافئة» وأتمناها«بيضاء» .. فيديو

قال حلمي طولان، المدير الفنى لنادي إنبي، إن فريقه استحق الفوز على الإنتاج الحربي بالمباراة التى جمعت بينهما عصر الجمعة.





وأضاف حلمي طولان خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الفريق البترولي حقق فوزا مهما على فريق قوي مثل الإنتاج الحربي.





وأوضح حلمى طولان، أن محمد شريف لم يتأثر بأحاديث عودته للأهلي، وإضاعته للأهداف بسبب إصابته الأخيرة.





كما تحدث عن القمة 120 قائلا: “المباراة متكافئة والظروف متساوية بين الأهلي والزمالك من جهة الإصابات والإعداد، وعلى المستوي الشخصى أتمنى فوز الزمالك”.



