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أخبار العالم

بعد أيام من تسممه.. نقل زعيم المعارضة الروسية للعلاج في برلين

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:19 ص
زعيم المعارضة الروسية
زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني
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رامى المهدي

نقل زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، من المستشفى في سيارة إسعاف ، بحسب المتحدثة باسمه كيرا يارمش.


وكتبت كيرا يارمش، المتحدثة باسم نافالني، في تغريدة لها: "تم وضع أليكسي نافالني في سيارة إسعاف وتم نقلها إلى المطار،  كما نشرت يارمش، عبر تغريدة لها، صورة لسيارة الإسعاف في المطار.


ومن المقرر أن يقوم نافالني برحلة إجلاء جوي من مدينة أومسك الروسية إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث يُعتقد أنه سيتلقى العلاج في مستشفى شاريتيه.


وكان أصيب زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني ، بآلام على متن رحلة غادرت لتوها من مدينة تومسك في سيبريا، واضطرت الرحلة التي كان على متنها إلى العودة وشُوهد نافالني وهو ينزل من الطائرة، حيث كان يئن من الألم.

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