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رياضة

يعمل في التحكيم بفضل والده.. من هو الكرواتي حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحل كتيبة الأهلي، ضيفًا، على الزمالك، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ستاد "القاهرة" الدولي.

وجاء الطاقم التحكيمي للمباراة كالاتي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك
مساعد أول: جوران پاتاكي
مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش
حكم رابع: فران يوڤيتش
حكم فيديو: جوران جابريلو
حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة

ونستعرض لكم  أبرز المعلومات عن الحكم الكرواتى:

ولد فى 30 مايو 1977، وحصل على الشارة الدولية عام 2003 وتم اختياره، ضمن القائمة الأولية للحكام المشاركين فى بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا إلا أنه تم استبعاده لاحقًا.

ودخل مجال التحكيم وهو بعمر الـ23 عاما ، لأن والده كان رئيس لجنة الحكام في كرواتيا في ذلك التوقيت.

بيبيك بدأ حياته لاعب كاراتية، ويعمل خبيرا اقتصاديا.

وتولى الحكم الكرواتى إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك رقم 100 والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد موسم 2007-2008.

كما تولى إيفان بيبك قيادة الساحة فى 24 بطولة مختلفة منها دورى ابطال أوروبا، والدورى الأوروبى، وكأس العالم للشباب ومباريات ودية مختلفة وشارك الحكم فى 24 مباراة بالدورى السعودى هذا الموسم "22 مرة حكم رابع ومرتين حكم ساحة".

وأدار بيبك مباراة الأهلى وبيراميدز، في الموسم الماضي التي كانت مؤجلة من الجولة الـ25 من مسابقة الدورى العام,، وتلقى خلالها الأهلي الهزيمة بهدف دون رد. 
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