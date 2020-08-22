القمة 120.. تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع قبل مباراة اليوم

تحل كتيبة الأهلي، ضيفًا ، على الزمالك ، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ستاد "القاهرة" الدولي.





وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه على فضاية "أون تايم سبورت" التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك قبل قمة الليلة.





تشكيل الزمالك المتوقع الليلة:

أبو جبل

حازم إمام، الونش، محمود علاء، عبد الشافي

طارق حامد، فرجاني، بن شرقي

أوباما، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد





تشكيل الأهلي المتوقع الليلة:





محمد الشناوي

(أحمد فتحي ، محمد هاني) أيمن أشرف، (رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم) علي معلول

ديانج، السولية، (حمدي فتحي - جيرالدو)

أجايي، أفشة، بادجي





يذكر ان لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد اعلنت عن أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي وهو ايڤان بيبك.

