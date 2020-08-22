AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سيولة مرورية بالمحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:03 ص
الحركة المرورية
الحركة المرورية
Advertisements
شيرين عادل
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت 22-8-2020، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم، السبت، تشهد سيولة مرورية بالمحاور والميادين الرئيسية، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية. 

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر، وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية.

وأشارت إلى أن الطرق الجديدة فى المحاور الرئيسية فى القاهرة غيرت كثيرا فى الخريطة ووزعت الزحام واستخدام طرق بديلة وسريعة ومختلفة.

وناشدت داليا أشرف، المواطنين، الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية وعدم استغلال أن الشوارع لا يوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين والسيارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

رصد الحركة المرورية اليوم السبت 15-8-2020.. فيديو

استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز

عقارات الموت.. آيلة للسقوط وصدر قرار بإزالتها ومازالت على قيد الحياة.. شاهد

ماسك النشا.. لتوحيد وتفتيح البشرة

سرت والجفرة خط أحمر.. سمير فرج: مصر لها دور بارز في وقف إطلاق النار في ليبيا.. فيديو

عقب تعرضه للتنمر.. طبيب بالدقهلية يعلن تكفله بإجراء عملية تجميل لطالب الثانوية

أقدم جورنالجي يوناني في مصر: نور الشريف كان محب لتراثنا والثقافة في إنهيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بتصميم خيالي.. لكزس تطرح موديل 2021 من السيارة lexus es.. فيديو وصور

اعتادت التسول والسرقة.. رسالة بملحوظة تفضح أعمال قطة ذكية