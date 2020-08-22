سيولة مرورية بالمحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة.. فيديو

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت 22-8-2020، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.





وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم، السبت، تشهد سيولة مرورية بالمحاور والميادين الرئيسية، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية.





وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر، وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية.





وأشارت إلى أن الطرق الجديدة فى المحاور الرئيسية فى القاهرة غيرت كثيرا فى الخريطة ووزعت الزحام واستخدام طرق بديلة وسريعة ومختلفة.





وناشدت داليا أشرف، المواطنين، الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية وعدم استغلال أن الشوارع لا يوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين والسيارات.



