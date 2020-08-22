AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السجون تعيد فتح زيارات السجناء بعد توقفها بسبب كورونا..يتصدر نشرة صباح البلد

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:04 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
Advertisements
فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد"  الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، ومنها:

اخبار اليوم
الرئيس يرحب بوقف اطلاق النار في ليبيا

الأهرام
وزيرة الصحة: الرئيس السيسي يوجه بسرعة علاج مواطن يعاني سمنة مفرطة على نفقة الدولة

صدى البلد
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة العربية..اليوم

مصراوي
بسبب عودة الجمعة.. الأوقاف تمنع الإجازات غير الوجوبية لمدة أسبوع

اليوم السابع
اليوم.."السجون" تعيد فتح زيارات السجناء بعد توقفها بسبب كورونا

الشروق
«الري»: إعداد مسودة أولية بنقاط الخلاف والتوافق حول سد النهضة

الوطن
عميد تربية رياضية كفر الشيخ: أحمد لم يتعرض للتنمر ولكنه سقط في الاختبار

مبتدا
عاجل..الصحة: تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و19 حالة وفاة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يعلن تفاصيل عودة النشاط الرياضي الأحد..يتصدر نشرة صباح البلد

مدبولي: تكليف من الرئيس السيسي بتقديم الدعم لرجال الصناعة.. يتصدر نشرة صباح البلد

مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين حول كورونا تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

عودة العمال المصريين بليبيا.. أبرز مانشيتات نشرة صباح البلد..فيديو

رئيس امتحانات الثانوية العامة للطلاب: نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامتكم.. يتصدر نشرة صباح البلد

التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت ذروة كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية.. وزوجة مريض السمنة: شكرا للرئيس كلمنا وسمعنا ولبى نداءنا

ستفضل ترامب أم بايدن.. الصين ترد على مزاعم واشنطن بالتدخل في انتخابات نوفمبر

برفقة زوجته... محمد الشرنوبي يشارك جمهوره عطلته الصيفية

تشريعة النواب تكشف عقوبات التنمر بعد واقعة طالب تربية

حمدي المرغني يحتفل بافتتاح مطعم بيومي فؤاد

البطاطس بـ 3 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 22 - 8 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بتصميم خيالي.. لكزس تطرح موديل 2021 من السيارة lexus es.. فيديو وصور

اعتادت التسول والسرقة.. رسالة بملحوظة تفضح أعمال قطة ذكية