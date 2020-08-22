السجون تعيد فتح زيارات السجناء بعد توقفها بسبب كورونا..يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، ومنها:





اخبار اليوم

الرئيس يرحب بوقف اطلاق النار في ليبيا





الأهرام

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي يوجه بسرعة علاج مواطن يعاني سمنة مفرطة على نفقة الدولة





صدى البلد

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة العربية..اليوم





مصراوي

بسبب عودة الجمعة.. الأوقاف تمنع الإجازات غير الوجوبية لمدة أسبوع





اليوم السابع

اليوم.."السجون" تعيد فتح زيارات السجناء بعد توقفها بسبب كورونا





الشروق

«الري»: إعداد مسودة أولية بنقاط الخلاف والتوافق حول سد النهضة





الوطن

عميد تربية رياضية كفر الشيخ: أحمد لم يتعرض للتنمر ولكنه سقط في الاختبار





مبتدا

عاجل..الصحة: تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و19 حالة وفاة



