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مرأة

بجمبسوت مكشوف.. ديميت أوزيديمر بإطلالة جريئة على إنستجرام

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:20 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية ديميت اوزديمير على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت ديميت اوزديمير وهي ترتدي جمبسوت باللون الابيض مكشوف من الظهر وبقصة مختلفة من منطقة الصدر، وازرار من المنتصف، وهو ما أبرز رقة وأناقة إطلالتها.

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية وبخصلات شعر مموجة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، والماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.

واكتفت ديميت أوزديمير في اختيار الإكسسوارات بارتداء قلادة حول عنقها مع قرطين ناعمين باللون  الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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