نائب: وصول أكثر من 100 ألف سائح الغردقة وشرم الشيخ بداية لاستعادة السياحة العالمية

وصف النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تخطى أعداد السائحين الذين وصلوا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة لأكثر من 100 ألف سائح من كل من بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا والمجر وصربيا؛ منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، اعتبارًا من أول يوليو الماضي إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى، بأنه إنجاز ونجاح كبير حققته الدولة وبداية جادة لاستعادة السياحة العالمية حتى تتبوأ مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.





ووجه "المسعود"، فى بيان أصدره اليوم التحية والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على جهودهما الكبيرة فى إنجاح استعادة المحافظتين للسياحة العالمية من جديد بعد توقف السياحة العالمية بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





كما وجه النائب محمد المسعود تحية قلبية لكل سياح العالم الذين جاءوا إلى شرم الشيخ والغردقة وعادوا إلى بلادهم بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس وذلك دون رصد أية حالة إصابة واحدة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد وكان لهم دورهم فى تشجيع السياحة داخل مصر من خلال رسائلهم الإيجابية لمختلف دول العالم ودعوتهم لسياح العالم لزيارة مصر والاستمتاع بها وبجوها الممتع وتأكيدهم بنجاح الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين والعاملين بالقطاع خاصة انه لم يتعرض سائح واحد للإصابة بفيروس كورونا.



